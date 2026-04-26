Juventus, Kelly: "Partita importante per la nostra stagione, non possiamo rilassarci"
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Lloyd Kelly, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida sul campo del Milan: "Sappiamo quanto è importante questa gara per la nostra stagione, non possiamo rilassarci ma avere lo stesso ritmo di queste ultime gare restando concentrati. Il Milan è una squadra forte, dovremo cercare di anticipare le loro mosse, anche per noi difensori è importante controllare la partita. Ci ricordiamo bene la gara d'andata, però bisogna pensare al presente".
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