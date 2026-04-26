Como, Nico Paz già dimesso dall'ospedale rassicura sulle sue condizioni: "Tutto perfetto"

“Tutto perfetto” e pollice verso l’alto. Arriva direttamente dal profilo Instagram di Nico Paz il messaggio che tutti i tifosi del Como e non solo stavano aspettando. Il centrocampista argentino è stato dimesso dall'ospedale San Martino di Genova, dove era stato portato per sottoporsi a dei controlli in seguito a uno scontro con il difensore Marcandalli nel corso del primo tempo di Genoa-Como, e sta già tornando a casa.

L'argentino non era rientrato in campo dopo l'intervallo a causa di un giramento di testa, e al suo posto Fabregas aveva fatto entrare Caqueret mentre il 10 era stato portato in ospedale per degli accertamenti: la tac ha dato esito negativo, motivo per cui il calciatore è stato dimesso ed è potuto rientrare in Lombardia con la squadra.

Al termine del match si era espresso anche Cesc Fabregas sulle condizioni del suo numero 10, rassicurando i presenti in conferenza stampa: “Nico sta bene. È in ospedale e lo stanno valutando. Sta meglio, non riusciva a vedere bene da una parte”.