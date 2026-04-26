Cuore granata per la doppia rimonta del Torino. 2-2 il finale contro l'Inter

2-2 con tante emozioni quello tra Torino e Inter, che si sono presi un punto a testa nonostante i nerazzurri fossero in completo controllo della partita per ben 70 minuti, prima della rimonta dei granata che hanno avuto il merito di non mollare mai.

Il doppio vantaggio dell'Inter.

Nel primo tempo le emozioni non sono state tantissime, eccezion fatta per la rete del vantaggio firmata da Marcus Thuram, che ha sfruttato al meglio un cross da dentro l'area di rigore di Dimarco mandando alle spalle di Paleari con un colpo di testa da distanza ravvicinata. A inizio ripresa poi il raddoppio dei nerazzurri, ancora con un colpo di testa, ancora su assist di Dimarco, questa volta da calcio d'angolo, con la deviazione decisiva di Yann Bisseck.

La rimonta del Torino.

La partita a quel punto sembrava ormai chiusa, ma la settantesimo è stato Giovanni Simeone a ridare speranza ai granata, chiudendo con un colpo sotto un triangolo con Ilkhan. Nove minuti più tardi, poi, il pareggio. Fallo di mano, molto dubbio, di Carlos Augusto all'interno dell'area di rigore dell'Inter, con l'arbitro richiamato al monitor dal VAR che ha assegnato il penalty, trasformato perfettamente da Vlasic.

Nel finale entrambe le squadre hanno poi provato a trovare la rete che sarebbe valsa tre punti, senza però riuscirci e alla fine il 2-2 è probabilmente il risultato giusto per quanto visto in campo.