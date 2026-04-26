L'Inter pareggia ma adesso è a una vittoria dallo scudetto. La classifica aggiornata di Serie A
L'Inter si avvicina alla conquista dello scudetto nonostante il pareggio subito in rimonta sul campo del Torino. Thuram sblocca la gara al 23’, nella ripresa raddoppia Bisseck prima del gol dei padroni di casa firmato Simeone. Poco dopo arriva il rigore siglato da Vlasic che fissa il risultato finale sul 2-2. L'Inter sale dunque a 79 punti, a +10 sul Napoli e in attesa del Milan: un successo con il Parma nella prossima partita di campionato e sarà scudetto ufficiale per i nerazzurri, a prescindere dai risultati di Conte e di Allegri. Il Torino, invece, sale a 41 punti.
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 79 (34 partite giocate)
Napoli 69 (34)
Milan 66 (33)
Juventus 63 (33)
Como 61 (34)
Roma 61 (34)
Atalanta 54 (33)
Bologna 48 (34)
Lazio 47 (33)
Sassuolo 46 (34)
Udinese 43 (33)
Parma 42 (34)
Torino 41 (34)
Genoa 39 (34)
Fiorentina 37 (34)
Cagliari 33 (33)
Lecce 29 (34)
Cremonese 28 (34)
Verona 19 (34)
Pisa 18 (34)
Serie A, il programma della 34ª giornata
24/04/2026 Napoli-Cremonese 4-0
25/04/2026 Parma-Pisa 1-0
25/04/2026 Bologna-Roma 0-2
25/04/2026 Verona-Lecce 0-0
26/04/2026 Fiorentina-Sassuolo 0-0
26/04/2026 Genoa-Como 0-2
26/04/2026 Torino-Inter 2-2
26/04/2026 Domenica 20.45 Milan-Juventus (DAZN)
27/04/2026 Lunedì 18.30 Cagliari-Atalanta (DAZN)
27/04/2026 Lunedì 20.45 Lazio - Udinese (DAZN/SKY)