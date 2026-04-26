Vieri: "Mi faccio delle domande se non segnano per 4 mesi Lautaro o Thuram, non per Pulisic"

Prima del fischio di inizio della sfida tra Milan e Juventus, negli studi di Dazn gli ospiti hanno fatto un punto sulla difficoltà nel segnare dei rossoneri, in particolare di Christian Pulisic, vero e proprio fantasma nel 2026 rossonero.

Si lui ha parlato l’ex bomber Christian Vieri, andando controcorrente: “Ci sta che non segni da dicembre. Se non facessero gol per 4 mesi Lautaro, Thuram, Hojlund, giocatori di questo tipo, allora lì sì che mi fare delle domande. Ma se Pulisic non mi segna per 4 mesi io non mi faccio le stesse domande perché non lo considero un centravanti. Loro sono quelli che fanno gol quasi sempre, lui non lo è. Resta un giocatore fortissimo, ma non un centravanti”.

E ancora: “Se vedo che l’Inter vince mi aspetto che abbia segnato Lautaro o Thuram, ma se vedo il Milan che vince non mi aspetto che abbia segnato necessariamente Pulisic. È da Hojlund che mi aspetto un gol tutte le domeniche o una sì e una no, non da Pulisic”.