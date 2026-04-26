TMW Ricci, quanti rimpianti. Senza la penalizzazione il Siracusa avrebbe disputato almeno i playout

Poco meno di un anno fa, la vittoria del campionato di Serie D, Girone I, ora, di nuovo la Serie D, perché questa sera è arrivata la retrocessione: il Siracusa saluta quindi la Serie C, senza nemmeno la possibilità di disputare un playout che, per quanto vinto sul campo, sarebbe stato meritato dal tecnico Marco Turati e dai suoi ragazzi. Che hanno pagato sì diversi errori tecnici, ma hanno pagato soprattutto una scellerata gestione societaria che ha portato quasi all'esclusione del club dal campionato conclusosi oggi, ma si è poi tradotta con 11 punti di penalità. Comunque fatali.

Gli aretusei hanno infatti concluso la stagione con 26 punti, che sarebbero stati però 37 senza la penalizzazione: tradotto, ci sarebbe stato il playout contro il Giugliano. Una possibilità in più per giocarsi le carte di permanenza tra i professionisti. Dilapidato quindi il lavoro dello staff tecnico, ed è forse questo il più grande rammarico della stagione.

I problemi societari, però, si erano palesati sin da principio. Il presidente Alessandro Ricci aveva infatti confermato già lo scorso anno le difficoltà legata alla fideiussione presentata, risultata insufficiente per le operazioni di mercato, poi c'era stata l'iscrizione completata solo in extremis; pochi giorni fa, la denuncia dei giocatori, che hanno fatto presente gravi problemi, come la mancata osservanza delle scadenze federali per i pagamenti degli stipendi da parte della proprietà. L'epilogo, quindi, era forse scritto...