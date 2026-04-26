TMW Sampdoria, un punto verso l'obiettivo: contro il Sudtirol l'occasione per chiudere i conti

Un piccolo passo verso l'obiettivo. Il pareggio a reti bianche di ieri sera a Cesena, rappresenta un mattoncino verso la salvezza da parte della Sampdoria. Una partita giocata con il piglio giusto nella prima frazione di gara dove è mancato solo il gol. Anzi, Mattia Viti la rete l'aveva anche gonfiata ma una spalla in offside ha permesso al direttore di gara ai rendere vano ogni festeggiamento degli ultime 2500 sostenitori che avevano raggiunto da Genova la città romagnola. Nella ripresa invece più solidità ma alla fine lo 0-0 può rappresentare non un sospiro di sollievo, la salvezza deve ancora essere certificata, ma un elemento di cui essere ottimisti.

Obiettivo vicino

La sconfitta dell'Empoli sul campo del Venezia ha portato la zona playout a distare quattro lunghezze e adesso la sfida decisiva è quella di venerdì prossimo quando al "Ferraris" arriverà il Sudtirol di Fabrizio Castori, travolto 3-0 ieri dal Mantova al "Druso". Una partita da non sbagliare, una sorta di match ball che può finalmente far tirare un sospiro di sollievo al pubblico di fede blucerchiata.

La situazione degli acciaccati

Questa settimana sarà importante per capire anche la situazione di diversi giocatori che per il momento sono ai box come Nicholas Pierini e Massimo Coda. Entrambi verranno valutati in questi giorni con la speranza che possano essere a disposizione per questo rush finale di campionato.