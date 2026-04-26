Arezzo in B, il tecnico Bucchi: "Fatto qualcosa di straordinario, proveremo a ripeterci"

L’Arezzo festeggia il ritorno in Serie B dopo 19 anni e in sala stampa è il tecnico Cristian Bucchi a prendersi la scena, accolto dall’applauso dei colleghi dopo un traguardo storico per il club.

L’allenatore ha sottolineato l’importanza del contesto e della gestione del gruppo nel corso della stagione: “La stampa aiuta tantissimo il consenso, i ragazzi sono giovani e sentono i commenti. Abbiamo fatto una cosa straordinaria e cercheremo di fare ancora meglio il prossimo anno”.

Bucchi ha spiegato anche le scelte tecniche e la chiave del successo: “Ho puntato sulla freschezza e sulla spensieratezza. Giocatori come Ionita, Arena e Coppolaro ci hanno dato equilibrio e leggerezza. Ho parlato con tutti, spiegando ogni decisione: per me il rapporto umano è fondamentale, questi ragazzi sono come figli”.

Un pensiero è andato anche alle avversarie nella corsa promozione: “Complimenti ad Ascoli e Ravenna, ci hanno spinto a dare tutto fino alla fine”.

Infine, uno sguardo personale al successo: “C’è tanto di me in questa squadra, ma il merito è di tutti. Ringrazio società e direttore. Ho una famiglia che mi sostiene sempre, questo mi permette di essere presente anche se spesso lontano da casa”.