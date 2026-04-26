Serie A, la classifica aggiornata: Fiorentina vicina al traguardo, il Sassuolo resta decimo

Termina con uno scialbo 0-0 il lunch match di oggi tra Fiorentina e Sassuolo. Un punto che consente alla Fiorentina di avvicinare la salvezza matematica, mentre la formazione neroverde resta al decimo posto e non coglie la possibilità di sorpassare Bologna e Lazio (con i biancocekesti che però devono ancora giocare).

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 78 (33 partite giocate)

Napoli 69 (34)

Milan 66 (33)

Juventus 63 (33)

Roma 61 (34)

Como 58 (33)

Atalanta 54 (33)

Bologna 48 (34)

SS Lazio 47 (33)

Sassuolo 46 (34)

Udinese 43 (33)

Parma 42 (34)

Torino 40 (33)

Genoa 39 (33)

Fiorentina 37 (34)

Cagliari 33 (33)

Lecce 29 (34)

Cremonese 28 (34)

Verona 19 (34)

Pisa 18 (34)