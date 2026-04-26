Milan-Juventus, è 0-0 all’intervallo: Maignan decisivo, il VAR ferma Thuram
Equilibrio e tensione a San Siro nei primi 45 minuti tra Milan e Juventus, con il risultato che resta bloccato sullo 0-0 ma non senza episodi. Dopo una fase iniziale a ritmi contenuti, con i bianconeri più propensi al palleggio e i rossoneri raccolti, la gara si accende progressivamente.
La prima vera occasione è del Milan con Fofana, che conclude sull’esterno della rete dopo un’azione personale. La Juventus risponde con maggiore incisività nella seconda parte del tempo: al 36’ trova anche il vantaggio con Thuram, bravo a deviare sotto misura un cross basso di Conceicao, ma il VAR annulla tutto per fuorigioco.
Nel finale di frazione cresce la squadra bianconera, che sfiora il gol con Conceicao, fermato da un grande intervento di Maignan in uscita. In mezzo anche qualche intervento duro, come il giallo a Cambiaso e quello a Bartesaghi. Il Milan prova a reagire nel finale, ma senza trovare il guizzo decisivo. Si va al riposo in perfetta parità, con la sensazione che la partita possa sbloccarsi da un momento all’altro.