Fabregas applaude il percorso del Como: "20 mesi fa competevamo col Cittadella, oggi..."

Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo per 2-0 sul campo del Genoa, soffermandosi sulla prestazione della squadra e sull’importanza del risultato: "Sono molto contento, mi mancava andare a esultare per una vittoria davanti ai nostri tifosi. Abbiamo fatto una grandissima prestazione, la squadra ha giocato bene e dobbiamo continuare così. Ne mancano ancora quattro...".

Un’analisi sulla gara: "Abbiamo giocato con qualità. Siamo molto giovani, è naturale che continuiamo a crescere. Dobbiamo continuare così, il calcio è questo: crescita costante. La nostra età media oggi era di 24 anni, un dato bassissimo. Il percorso è ancora molto lungo, vediamo dove possiamo fare".

Sulla corsa Champions, ora distante solo due punti: "Non ne ho mai parlato e non lo farò oggi. Già solo competere con la Juve... Noi veniamo dalla B, 20 mesi fa competevamo contro il Cittadella e ora siamo lì a giocarcela con Roma e Juve".