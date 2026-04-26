Novara, Dossena: "Chiudiamo con dignità, ma siamo stati male per i mancati playoff"

Il Novara saluta il campionato con una vittoria sul campo dell’Ospitaletto Franciacorta, tre punti che servono più a mitigare il finale di stagione che a cancellare il rammarico per i playoff sfumati. La squadra piemontese chiude così un’annata di alti e bassi, lontana dagli obiettivi iniziali ma comunque conclusa con un successo.

Nel post gara, il tecnico Andrea Dossena ha scelto un tono equilibrato, evitando polemiche: “Ne abbiamo già fatte tante e siamo stati male abbastanza per non aver centrato i playoff. Chiudiamo bene. Le ultime tre sconfitte sono state giuste, anche se in alcune situazioni avremmo meritato qualcosa in più”.

L’allenatore ha poi sottolineato l’atteggiamento della squadra nell’ultima gara: “Una volta in vantaggio ho dato spazio a chi ha giocato meno, per ringraziare chi ha sempre lavorato con intensità. Era giusto così”.

Sul bilancio del girone di ritorno, Dossena ha evidenziato il rammarico per il crollo finale: “Siamo arrivati a capire il nostro destino solo nelle ultime partite. Cinque punti hanno fatto la differenza. Il calcio è questo, va accettato”.

Infine uno sguardo al futuro, ancora incerto: “Ho trovato una squadra disponibile e una piazza molto competente. C’è dispiacere per aprile, che ha cancellato quanto di buono stavamo costruendo. Ora parlerò con la società: ci sono basi interessanti, ma bisogna capire se continuare insieme”.