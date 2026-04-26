TMW 4º 0-0 nelle ultime 5 tra Milan e Juventus. E i rossoneri non segnano alla Signora da quasi 3 anni

Il Terzo Principio della Dinamica venne introdotto da Isaac Newton nel 1687 e dice che se un corpo A esercita una forza su un corpo B, allora B esercita su A una forza uguale e contraria e le due finiscono con l’annullarsi. Concetti che la fisica spesso rende indigesti ma che possiamo applicare anche al calcio, in particolare a Juventus e Milan, visto che nelle ultime cinque volte che queste due ‘forze’ si sono incontrate hanno finito con l’annullarsi e pareggiare 0-0.

E anche questa sera non è andata diversamente, al termine di una partita senza particolari spunti ed emozioni in cui il pareggio era il risultato preferito per entrambe, che così facendo mantengono sempre un certo vantaggio sulle inseguitrici Roma e Como. Ma come detto, nelle ultime cinque volte che queste due compagini in campionato si sono incontrate la partita è finita senza reti. L’unica eccezione è da ritrovare nel 2-0 targato Mbangula e Weah - due che in Italia non ci giocano neanceh più - inflitto dai bianconeri ai rossoneri allo Stadium nel gennaio del 2018.

Fa ancor più riflettere il dato sui gol segnati dal Milan alla Juventus: per ritrovare l’ultima rete del Diavolo contro la Signora dobbiamo spostare le lancette addirittura al maggio del 2023 e al gol di Olivier Giroud, quasi tre anni di digiuno.