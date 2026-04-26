Serie A, la classifica aggiornata: Milan a -2 dal Napoli, la Juventus a +3 su Como e Roma
Il big match della 34^ giornata tra Milan e Juventus termina 0-0. Poche emozioni a San Siro, con la rete annullata a Thuram per fuorigioco nel primo tempo e la traversa di Saelemaekers nella ripresa. Per quanto riguarda la corsa Champions, con il punto conquistato i rossoneri adesso sono terzi in classifica a -2 dal Napoli, la Juventus di Spalletti resta quarta con tre punti di vantaggio su Como e Roma.
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 79 (34 partite giocate)
Napoli 69 (34)
Milan 67 (34)
Juventus 64 (34)
Como 61 (34)
Roma 61 (34)
Atalanta 54 (33)
Bologna 48 (34)
Lazio 47 (33)
Sassuolo 46 (34)
Udinese 43 (33)
Parma 42 (34)
Torino 41 (34)
Genoa 39 (34)
Fiorentina 37 (34)
Cagliari 33 (33)
Lecce 29 (34)
Cremonese 28 (34)
Verona 19 (34)
Pisa 18 (34)
Serie A, il programma della 34ª giornata
24/04/2026 Napoli-Cremonese 4-0
25/04/2026 Parma-Pisa 1-0
25/04/2026 Bologna-Roma 0-2
25/04/2026 Verona-Lecce 0-0
26/04/2026 Fiorentina-Sassuolo 0-0
26/04/2026 Genoa-Como 0-2
26/04/2026 Torino-Inter 2-2
26/04/2026 Milan-Juventus 0-0
27/04/2026 Lunedì 18.30 Cagliari-Atalanta (DAZN)
27/04/2026 Lunedì 20.45 Lazio-Udinese (DAZN/SKY)
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