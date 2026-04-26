Milan-Juventus 0-0, le pagelle: difese impeccabili. Pulisic stecca ancora, Conceiçao MVP

Risultato finale: Milan-Juventus 0-0

MILAN (A cura di Marco Pieracci)

Maignan 6,5 - Personalità straripante nella conduzione del pallone e in mezzo ai pali: rimpicciolisce la porta agli attaccanti avversari che si materializzano con fare minaccioso da quelle parti.

Tomori 6 - Deve gestire il funambolo Boga, al quale impedisce gli strappi in libertà. La Juve solitamente gli porta bene in termini realizzativi, stavolta non rispetta la tradizione.

Gabbia 6 - La marcatura di David si rivela più complicata del previsto, svuotando spesso l’area di rigore il canadese gli toglie un punto di riferimento agevole da controllare.

Pavlovic 6,5 - Tanta fisicità e senso della posizione per presidiare la zona, si guarda bene dal concedere spazi nei quali involarsi: non si fa mai prendere in contropiede.

Saelemaekers 6,5 - Riprende possesso della fascia destra, sguscia bene tra le linee ma è colpevolmente ignorato da Fofana. La traversa gli nega la rete, era già successo con l'Udinese.

Fofana 6 - Lavoro certosino in fase di interdizione, tappa un po’ di buchi e si butta pure dentro: prova a rompere gli schemi, si fa ingolosire dalla conclusione, ma la mira va aggiustata. Dal 66' Ricci 6 - Tenace nei duelli, si rimbocca le maniche aiutando nei ripiegamenti difensivi.

Modric 6 - La voce narrante di questo Milan, dà qualità alla manovra con letture di un certo livello però la trama non risulta particolarmente avvincente. Esce un po' ammaccato. Dal 79' Jashari sv

Rabiot 6,5 - Partita dal retrogusto nostalgico, non fa complimenti alla Signora. Feroce nella pressione, ruvido nei contrasti. É anche il primo a bussare alla porta difesa da Di Gregorio.

Bartesaghi 5 - Recuperato in extremis, ma non sembra al top della condizione: per conformazione va in evidente difficoltà quando viene puntato da un brevilineo scattante come Conceicao. Dal 46' Estupinan 5,5 - Più adatto al contenimento del portoghese, ma non ne attenua l'impatto.

Pulisic 5 - In cerca del gol smarrito ormai da diversi mesi, cerca di non farla diventare un’ossessione ma la fiducia sta venendo meno: alcuni movimenti sono interessanti, però resta incompiuto. Dal 62' Fullkrug 6 - Numero 9 da sportellate, con Bremer trova pane per i suoi denti.

Leao 5,5 - Prestazione contraddittoria, sai che novità verrebbe da dire: alterna giocate di buona qualità, vedi l'assist per Saelemaekers, a lunghe pause. Da centravanti continua a non convincere. Dal 79' Nkunku sv

Massimiliano Allegri 6 - Poche sorprese sul piano tattico, nel gioco degli opposti con Spalletti: aspetta la Juve senza derogare al blocco basso. Il pareggio vale quasi come una vittoria, perché evita l'aggancio al terzo posto in classifica e permette di tenere i bianconeri a distanza di sicurezza.

JUVENTUS (A cura di Pierpaolo Matrone)

Di Gregorio 6 - Deve compiere praticamente una sola parata, nel primo tempo, mentre nella ripresa ringrazia l'incrocio dei pali sul tiro di Saelemaekers.

Kalulu 6 - La solita certezza. Non soffre mai, gioca da veterano, non patisce San Siro e la partita da ex. Lo scriviamo ogni settimana, ma ci tocca ripeterlo: la più grossa garanzia della stagione della Juventus.

Bremer 6,5 - Non si fa trovare mai impreparato, ha sempre la meglio nei duelli aereo e quando può si lancia anche in avanti. C'è una Juventus con Bremer e una Juventus senza Bremer: quando non c'è stato, s'è sentito eccome.

Kelly 6,5 - Sceglie sempre al meglio il tempo degli interventi, che siano in scivolata o di posizione. La sua crescita è sotto gli occhi di tutti.

McKennie 6 - Parte largo a destra, ma è il girovago della Juventus, la mossa pensata (ma non esattamente riuscita) da Spalletti per sparigliare l'ordine difensivo rossonero.

Locatelli 6 - Particolarmente stimolato dalla sfida col suo passato e si vede subito: dalla voglia, dalla garra (a volte anche troppa), dall'attenzione con cui gestisce ogni situazione in mezzo al campo.

Thuram 6 - Nonostante non sia al meglio della condizione fisica, tiene bene nei duelli in mezzo al campo, sia con Rabiot che con Fofana. Segna anche il secondo gol consecutivo con un buon inserimento, ma gli viene annullato per fuorigioco. Dal 71' Koopmeiners s.v.

Cambiaso 5 - Ingenuo in occasione del giallo rimediato per fallo su Fofana. Ma più in generale patisce Saelemaekers per tutta la serata. Dal 71' Holm s.v.

Conceiçao 7 - Che sia il più in palla si vede anche da lontanissimo, tant'è che se ne accorge anche Vlahovic dalla panchina che spinge i compagni a giocare su di lui. Fa ammonire prima Bartesaghi e poi Estupinan, i due esterni della sua zona. Suo l'assist per la rete annullata a Thuram e anche la conclusione più importante del primo tempo. Spina nel fianco. Dall'80' Zhegrova s.v.

Boga 5,5 - Gioca al posto di Yildiz, ma il livello è completamente diverso. Non che non tenti, perché qualcosa prova a combinarla, anche venendo in mezzo al campo. Ma di arrosto ce n'è poco. Dall'80' Yildiz s.v.

David 6 - Attaccante mobile è dir poco. Corre oltre 10 chilometri e preserva la lucidità per un paio di giocate niente male. Nel finale ha anche un'occasione, l'unica della sua partita. Dopo il gol della settimana scorsa, un'altra buona prova. Dall'88' Vlahovic s.v.

Luciano Spalletti 6 - Difensivamente ineccepibile, la sua Juventus oggi avrebbe potuto provare a fare qualcosa di più nella metà campo avversaria. Ma col Milan tutto in blocco basso facile non era. La sensazione è che si sia un po' accontentato e che abbia lasciato vincere la prudenza.