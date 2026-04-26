Milan-Juventus, le formazioni ufficiali: un cambio per Allegri. Yildiz in panchina, c'è Boga

Altro crocevia stagionale per Milan e Juventus, chiamate a giocarsi una fetta importante di futuro europeo. I rossoneri vedono la qualificazione in Champions League sempre più vicina e puntano al colpo decisivo nello scontro diretto. Dall’altra parte, però, la squadra di Luciano Spalletti è obbligata a reagire: i successi di Como e Roma hanno accorciato la classifica, portandosi a -2 e riaprendo completamente i giochi.

Sono note le formazioni ufficiali. In casa Milan Massimiliano Allegri opera un solo cambio: dentro Saelemaekers a destra, mentre sulla sinistra Bartesaghi (non al 100%) la spunta su Estupinan; davanti confermata la coppia Leao-Pulisic. Il grande assente di questo match è dall'altro lato: Yildiz parte solo dalla panchina, poiché non al meglio, e al suo posto Luciano Spalletti sceglie Boga insieme a Conceiçao alle spalle di David. Di seguito i due schieramenti.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug

Allenatore: Massimiliano Allegri.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Boga; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Yldiz, Zhegrova, Kostic, Openda, Miretti

Allenatore: Luciano Spalletti.