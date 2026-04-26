Milan, infortunio per Modric: Allegri costretto al cambio dopo uno scontro con Locatelli
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Serata sfortunata per Luka Modric, costretto ad abbandonare il campo all’80’ dopo un duro scontro con Locatelli. Il centrocampista croato ha avuto la peggio nell’impatto, rimediando un vistoso occhio nero che ha spinto Allegri alla sostituzione forzata.
Nonostante l’infortunio, San Siro ha voluto rendere omaggio al campione con una calorosa standing ovation. A fare da cornice anche il coro della curva: “Oh mamma, ho visto Luka Modric!”. Un momento di grande sportività per salutare uno dei protagonisti della serata.
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