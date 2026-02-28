Gattuso, occhio al Klassiker: debutta col Dortmund Inacio, talento 'strappato' alla Dea

Giornata amara per il Borussia Dortmund, ma con ottime speranze per il futuro condivide anche dal ct dell'Italia Gennaro Gattuso. In occasione del Klassiker, andato in scena oggi e perso in casa contro il Bayern Monaco con il punteggio di 2-3, ha fatto il suo debutto in prima squadra Samuele Inacio Pià. L'attaccante classe 2008, entrando al 75' al posto di Nmecha, ha dunque assaggiato per la prima volta il calcio dei grandi.

Sul suo nome sono già accese le luci dei riflettori, non solo per questioni di campo. In occasione della doppia sfida tra Atalanta e Dortmund, andata in scena nei playoff di Champions League. E' tornata in auge la controversia tra i due club legata proprio a questo giovane talento. Cresciuto nel settore giovanile bergamasco, nel 2024 è passato in giallonero senza che il club tedesco pagasse alcun indennizzo alla Dea. Una questione non ancora digerita dalla dirigenza atalantina, a ormai due anni di distanza.

Ne sono un chiaro emblema le recenti dichiarazioni dell'ad Luca Percassi prima del confronto con i tedeschi con in palio gli ottavi di Champions: "Abbiamo annullato il tradizionale pranzo tra i club prima della partita perché è troppo grave quanto successo con Inacio. Il giocatore è cresciuto con noi e ci è stato strappato via in maniera poco chiara, per questo abbiamo portato la questione davanti alla FIFA e siamo convinti di aver ragione".

Indipendentemente da questo litigio tra le due società, Inacio prosegue la sua scalata nei grande calcio. Starà a lui sfruttare altre opportunità concesse nel Dortmund dei grandi. Nel frattempo, sul fronte azzurro, il ct dell'Under 21 Silvio Baldini e il suo collega della Nazionale maggiore prendono appunti.