Milan, Leao e Gabbia tornano in gruppo, fastidio alla caviglia per Nkunku
Buone notizie da Milanello per il Milan di Massimiliano Allegri. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com infatti oggi il difensore centrale Matteo Gabbia è tornato a lavorare in gruppo. Stessa cosa per l'attaccante Rafael Leao. Entrambi i giocatori dunque sono da considerare recuperati in vista dei prossimi per la panchina, da vedere se per la panchina o se già pronti a giocare dal primo minuto.
Lavoro differenziato in campo invece per Christian Pulisic a causa di un fastidio al flessore che non gli permette di essere ancora al 100%. Christopher Nkunku infine si è allenato a parte per un fastidio alla caviglia.
I rossoneri stanno preparando la sfida in programma venerdì sera all'Unipol Domus contro il Cagliari di Fabio Pisacane. Per l'occasione Allegri avrà a disposizione per la prima volta dopo la firma l'attaccante Niclas Fullkrug, arrivato dal West Ham, ma non ancora ufficializzato in attesa dell'apertura del mercato invernale. Il tecnico potrà dunque valutare di mescolare le carte per il reparto avanzato, considerando il rientro di Leao.
