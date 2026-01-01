De Sciglio sta per trovare squadra. Il terzino va in Cechia da Pavel Nedved

Mattia De Sciglio trova squadra. L'ex difensore di Milan e Juventus sarà a breve annunciato dallo Hradec Kralove, squadra del massimo campionato della Repubblica Ceca, che rappresenta l'omonima città boema. Una notizia sorprendente, ma che ha una sua logica se pensiamo che uno degli azionisti del club non è altri che Pavel Nedved. L'ex stella e vice-presidente della Juventus, oltre a lavorare per la Federcalcio ceca è da qualche mese uno dei proprietari e membro del comitato direttivo. Da qui la scelta di puntare su un suo ex giocatore, svincolato da luglio dopo l'esperienza non fortunatissima a Empoli. Secondo quanto riportano i media cechi il giocatore è già in città per le visite mediche prima della firma.