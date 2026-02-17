Italia Under 18, pareggio nel test match contro l'Ucraina: in gol Fogliaro e Baralla

Termina 2-2 il primo test match della Nazionale Under 18 contro l’Ucraina, andato in scena al Riano Athletic Center. Gli Azzurrini, dopo aver incassato l’1-0 avversario, firmato dal centrocampista classe 2007 del Wisła Cracovia, Maksym Tsybaliuk, pareggiano i conti al 22’ con Christian Fogliaro, attaccante del Monza, prima di tornare nuovamente sotto al 46', a causa della rete realizzata dal centrocampista della Dinamo Kiev, Pavlo Liusin.

Nella ripresa, nel quarto dei sei minuti di recupero concessi dall’arbitro Marco Antonuccio, l’Italia ristabilisce definitivamente l’equilibrio grazie al calcio di rigore trasformato dal centrocampista del Como, Alessio Baralla.

Questo il commento del ct Massimiliano Favo al termine della gara: “Stiamo provando nuovi ragazzi perché siamo a metà stagione e dobbiamo ricostruire, un po’ per merito nostro, visto che diversi calciatori hanno esordito in Prima Squadra, un po’ per sfortuna, dato che c’è qualche infortunato. La rosa non è quella con cui abbiamo lavorato fino ad oggi, ma sono soddisfatto, perché la fisionomia della squadra è rimasta sempre la stessa. Abbiamo preso due gol evitabili, nelle uniche due occasioni in cui i nostri avversari si sono avvicinati dalle parti della nostra porta. Dobbiamo migliorare sotto l’aspetto della finalizzazione, perché il dominio del gioco, ormai, è diventato il nostro marchio di fabbrica. Ci sono tanti elementi nuovi e sono soddisfatto in gran parte delle loro prestazioni. Adesso dobbiamo lavorare per rifinire, cercando di recuperare qualche ragazzo che non è potuto venire. Sono contento anche per coloro che sono entrati nel giro dell’Under 19, perché noi lavoriamo per il bene della Federazione. Questo è motivo di grande orgoglio e significa che abbiamo fatto bene. Adesso dobbiamo iniziare un percorso con dei calciatori nuovi, ma secondo me abbiamo trovato dei ragazzi validi”.