Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan-Lecce 3-0, le pagelle: Rabiot cambia il gioco di Allegri, l'attacco risponde presente

Milan-Lecce 3-0, le pagelle: Rabiot cambia il gioco di Allegri, l'attacco risponde presenteTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:03Serie A
di Marco Pieracci

Risultato finale: Milan-Lecce 3-0

MILAN (a cura di Simone Lorini)

Maignan 6 - Prima parata al 71': niente di difficile, in una serata di quasi totale riposo.

Tomori 6 - Serata con pochi grattacapi per tutta la difesa rossonera.

De Winter 6 - Gara perfetta per esordire: zero patemi, guida la retroguardia con la giusta personalità.

Pavlovic 6,5 - Nota di merito per il difensore, che rispetto ai compagni di reparto va anche vicino al gol con una gran punizione dalla lunga distanza. Dal 79' Odogu sv.

Saelemaekers 7 - Grandissima prova del belga, che in questa posizione intermedia tra attacco e difesa esalta le proprie qualità atletiche fuori dal comune: anche il destro comunque non è niente male. Dal 61' Athekame 6 - Ancora in evidente fase di adattamento, si vede poco nella mezz'ora finale.

Loftus-Cheek 7 - Cerca con insistenza il gol ma a differenza della gara in campionato non riesce nell'obiettivo prefissato. Comunque una gara di grandissima sostanza.

Ricci 6,5 - Firma un paio di aperture pregevoli e comanda il gioco a centrocampo con grande autorevolezza. Stupisce vederlo uscire dopo un solo tempo. Dal 46' Fofana 6,5 - Partecipa alla festa e va anche vicino al gol del tre a zero, per poi firmare l'assist.

Rabiot 7,5 - L'ingrediente segreto della cucina di Allegri: da quando è arrivato il centrocampo ha una fisionomia totalmente diversa. Va almeno due volte vicinissimo al gol, sarebbe stato il primo, che avrebbe meritato.

Bartesaghi 7 - Sontuoso l'assist con cui mette Gimenez da solo davanti alla porta sguarnita: è la giocata che sblocca la gara dopo quattro tentativi falliti, mettendo in discesa la sfida per i rossoneri.

Gimenez 6,5 - Si mangia l'impossibile nei primi 20 minuti, anche a gioco fermo! Si riscatta con il gol che sblocca la sfida e deve pagare una cena di pesce al giovane Bartesaghi. Dal 68' Balentien sv.

Nkunku 7 - Spettacolare la mezza rovesciata con cui incanala la partita nella ripresa. Il francese fa espellere Siebert e firma anche il primo palo della sfida, da posizione ravvicinata ma defilata. Dal 65' Pulisic 7 - Dopo tre minuti dal suo ingresso in campo insacca il tre a zero con una facilità irrisoria su perfetto invito di Fofana.

Allenatore: Landucci 7 - Questo Milan gioca a memoria ed è in condizione fisica straripante, come mostra anche il pressing alto messo in evidenza nei minuti finali della gara. Il cavallo Rabiot dà imprevedibilità al gioco con i suoi inserimenti e qualsiasi protagonista si esalta in questo gioco corale, come dimostra la prova dominante messa in campo con tante seconde linee in campo. E senza contare che il Milan arriva a cinque vittorie su sei gare senza aver mai aver avuto Leao e Jashari, ma anche con un Pulisic a mezzo servizio.

LECCE
Fruchtl 6 - Suo malgrado diventa vittima di un vero tiro al bersaglio. Evita la goleada di proporzioni bibliche, con l’aiuto di palo e traversa.

Veiga 4,5 - Il Milan spinge parecchio da quella parte, perché l'opposizione è blanda: Bartesaghi trova sempre la sbarra aperta, Pulisic pure.

Siebert 4 - Pronti, via, salva sulla linea, ma poco dopo fa il patatrac: il placcaggio su Nkunku è il De profundis sulla serata.

Tiago Gabriel 5 - Unico superstite in campo della sfida col Cagliari, non riesce ad alzare gli argini per fermare la mareggiata rossonera.

Ndaba 4,5 - Mezzi fisici notevoli, ma col pallone non sa proprio cosa farci: passivo sul primo gol, sbanda paurosamente se puntato.

Kaba 5 - La mansione principale è quella di andare in pressione sugli avversari, corre tanto ma lo quasi sempre a vuoto. Dal 46’ Pierotti 5 - Impatto marginale, una cavalcata in contropiede e stop.

Berisha 5 - Dà il cambio a Ramadani, ma la regia è compassata: gioca corto, zero verticalità. Bussa da fermo alla porta di Maignan, ma gli fa il solletico. Dall’80’ Coulibaly sv

Helgason 5 - Ritrova una maglia da titolare dopo diverso tempo, non la verve dei giorni migliori: prestazione crepuscolare. Dal 46’ Gorter 5 - Non esattamente la situazione ideale per esordire, fatica parecchio.

N’Dri 5 - Poco propenso al lavoro che gli viene richiesto in fase difensiva, è lui il sacrificato dopo la cacciata di Siebert. Dal 22’ Gaspar 5 - Dentro per chiudere gli spifferi, missione fallita.

Camarda 5 - Torna a San Siro da avversario, resta quasi subito isolato: il problema dell’esultanza o meno non si pone.

Morente 5 - Saelemaekers lo costringe a stare molto basso, cerca di dare una mano a Ndaba ma davanti non si palesa mai. Dal 58’ Gallo 5 - Non mette in sicurezza la fascia mancina.

Eusebio Di Francesco 5 - Ne cambia dieci, perché le priorità sono giustamente altre: la manifesta inferiorità di base diventa a tratti imbarazzante una volta rimasti con l’uomo in meno.

Articoli correlati
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 settembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 settembre
Il Milan spazza via il Lecce e agli ottavi trova la Lazio: si sbloccano anche Gimenez... Il Milan spazza via il Lecce e agli ottavi trova la Lazio: si sbloccano anche Gimenez e Nkunku
Milan, Landucci la vede come Allegri: "Se non prendi gol e lo fai, vinci le partite"... Milan, Landucci la vede come Allegri: "Se non prendi gol e lo fai, vinci le partite"
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 settembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 settembre
Milan, Landucci la vede come Allegri: "Se non prendi gol e lo fai, vinci le partite"... Milan, Landucci la vede come Allegri: "Se non prendi gol e lo fai, vinci le partite"
Marino: "Spinazzola-Pisa 3-2. De Bruyne? Giocatore top, ma se deve condizionare il... Marino: "Spinazzola-Pisa 3-2. De Bruyne? Giocatore top, ma se deve condizionare il Napoli..."
Roma favorita in Europa League? Gasperini dubbioso: "Non penso si possa dire oggi"... Roma favorita in Europa League? Gasperini dubbioso: "Non penso si possa dire oggi"
Bartesaghi: "Mi sono sempre trovato bene al Milan. Niente da perdere, tanto da dimostrare"... Bartesaghi: "Mi sono sempre trovato bene al Milan. Niente da perdere, tanto da dimostrare"
Primo palloncino rossonero per Nkunku: tutte le immagini più belle di Milan-Lecce... TMWPrimo palloncino rossonero per Nkunku: tutte le immagini più belle di Milan-Lecce
Milan, Bartesaghi: "Prima pensiamo a non prendere gol, poi ad attaccare" Live TMWMilan, Bartesaghi: "Prima pensiamo a non prendere gol, poi ad attaccare"
Lecce, Di Francesco: "Per potersi salvare, dobbiamo essere più compatti sotto tutti... Live TMWLecce, Di Francesco: "Per potersi salvare, dobbiamo essere più compatti sotto tutti i punti di vista"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: l’ordine di Allegri. Juve: le ammissioni di Rocchi. Inter: le sentenze su Pio. Napoli: la tecnica-Conte. E il vincitore del Pallone d’Oro…
Le più lette
1 Milan: l’ordine di Allegri. Juve: le ammissioni di Rocchi. Inter: le sentenze su Pio. Napoli: la tecnica-Conte. E il vincitore del Pallone d’Oro…
2 Bartesaghi: "Mi sono sempre trovato bene al Milan. Niente da perdere, tanto da dimostrare"
3 Papin esalta il Marsiglia: "Non vedevo giocare così da tempo. Mi ha impressionato"
4 Marino: "Spinazzola-Pisa 3-2. De Bruyne? Giocatore top, ma se deve condizionare il Napoli..."
5 Milan, Landucci la vede come Allegri: "Se non prendi gol e lo fai, vinci le partite"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Da Hellas-Juve a Napoli-Pisa, Rocchi ammette gli errori arbitrali del weekend
Immagine top news n.1 Esordio da titolare ma serata amara per Leoni: si teme problema serio al ginocchio
Immagine top news n.2 Coppa Italia, qualificate Cagliari, Udinese e Milan: il programma degli ottavi
Immagine top news n.3 Da Lecce-Milan a Milan-Lecce, meno di un mese ed è cambiato il mondo. Napoli avvisato
Immagine top news n.4 Tre gol, quattro pali e nessuna partita: il Milan annichilisce il Lecce e va agli ottavi di Coppa Italia
Immagine top news n.5 Open VAR, Rocchi conferma gli errori in Hellas-Juve: "Non era rigore. E manca rosso a Orban"
Immagine top news n.6 Braida a 360°: "Galliani un campione. Allegri ha portato disciplina, il Milan darà fastidio"
Immagine top news n.7 Calcio e Palestina, il grido di Ahmed Rjoob: "I nostri bambini muoiono con le maglie della Serie A"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Prima di Mbappé senza esserne più forte (e di Yamal). Giusto il Pallone d'Oro a Dembelé? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La domenica che meritava Lorenzo Pellegrini
Immagine news podcast n.2 Perché con Pio Esposito l'Inter ha vinto tre volte
Immagine news podcast n.3 Il futuro del Milan parte dai rinnovi: un caso complicato e i big da blindare
Immagine news podcast n.4 Operazione rinnovo: la Juventus riuscirà a trasformare Yildiz nel suo nuovo Del Piero?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Baldini parla da ct dell'U21: "Gattuso straordinario, mi sembra di averlo sempre conosciuto"
Immagine news Serie A n.2 L'osservatore Palma: "Roma attenta, Bah un muro. Perez scoperta di Corvino"
Immagine news Serie A n.3 Italia U21, parla il ct Baldini: "Pio Esposito è bravo, giusto vada in Nazionale maggiore"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 settembre
Immagine news Serie A n.2 Milan, Landucci la vede come Allegri: "Se non prendi gol e lo fai, vinci le partite"
Immagine news Serie A n.3 Marino: "Spinazzola-Pisa 3-2. De Bruyne? Giocatore top, ma se deve condizionare il Napoli..."
Immagine news Serie A n.4 Roma favorita in Europa League? Gasperini dubbioso: "Non penso si possa dire oggi"
Immagine news Serie A n.5 Bartesaghi: "Mi sono sempre trovato bene al Milan. Niente da perdere, tanto da dimostrare"
Immagine news Serie A n.6 Primo palloncino rossonero per Nkunku: tutte le immagini più belle di Milan-Lecce
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, J. Gelli: "Grande prestazione. Non meritavamo un passivo simile"
Immagine news Serie B n.2 Collegio di Garanzia del CONI: rigettato ricorso del Monza. Inammissibile quello del Venezia
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Peda: "Un peccato per la sconfitta, ma tante cose positive"
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Inzaghi: "I 40 minuti più belli della nostra stagione"
Immagine news Serie B n.5 Serie C, 6ª giornata: i finali dei match delle 18:30. Rimonta Arezzo. Bene la Ternana
Immagine news Serie B n.6 Empoli, Bianchi: "Sono in debito di almeno una vittoria. Voglio essere presto in campo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, Liverani dopo il Pontedera: "Abbiamo ampissimi margini di miglioramento"
Immagine news Serie C n.2 Casarano, Di Bari: "Quella del Sorrento è una classifica bugiarda. Ci sarà da soffrire"
Immagine news Serie C n.3 Juventus Next Gen, Brambilla: "Partita complicata, ma noi non molliamo mai"
Immagine news Serie C n.4 Crotone, Longo: "Possiamo diventare la mina vagante del campionato"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Raffaele contro il suo passato: "Cerignola competitivo anche quest'anno"
Immagine news Serie C n.6 Trapani, Aronica: "Mi aspetto uno stadio gremito. Massima attenzione al Catania"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women's Cup, è la Roma la prima finalista. Lazio battuta 3-0
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women's Cup, Roma-Lazio 2-0 al 45'. Decidono per il momento Haavi e Corelli
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Bonfantini: "Un trofeo e il podio in Serie A, ecco i nostri obiettivi"
Immagine news Calcio femminile n.4 Cantore 24ª al Pallone d'Oro: "Non un punto d'arrivo, ma di partenza. Girelli un esempio"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'agente di Girelli: "Per me era da top 10 al Pallone d'Oro. Ma non si tiene conto di certe doti"
Immagine news Calcio femminile n.6 Il ct Soncin fa visita alla Ternana Women: colloquio con Cincotta e Cardone
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Vincenzo Guerini, una carriera finita troppo presto e la "rivincita" da allenatore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campioni in rampa di lancio (Yildiz), campioni di cristallo (Dybala), campioni dispersi (Lookman)…