Milan, questo Modric vale già un altro anno: previsto il prolungamento a fine stagione

Già partito per raggiungere il ritiro con la Nazionale croata, Luka Modric alla tenera età di 40 anni sta per toccare quota 1000 minuti in Serie A dopo 11 giornate e non intende abbassare i giri del motore. Il centrocampista del Milan, lasciato il Real Madrid in estate, non ha mostrato alcun segno di cedimento fisico finora, mentre la testa è rodata ampiamente per qualsiasi impegno fissato sul calendario. Per questa ragione, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il primo pensiero va subito al futuro del giocatore.

Atterrato sul pianeta rossonero con un accordo annuale firmato con opzione sul secondo anno, le premesse viste finora in stagione fanno sperare in un lieto fine e per questo il club di via Aldo Rossi sta già pensando di allungare il matrimonio con Modric. La decisione non è ancora stata presa, arriverà intorno al periodo primaverile, anche se tutto lascia credere che il prolungamento di un anno arriverà. Il Milan crede nel Pallone d'Oro croato e lo stesso numero 14 sta benissimo nel capoluogo lombardo. Così come nel gruppo di Allegri.

Secondo la Rosea, per tutti i compagni di squadra è un esempio e pure Rafa Leao si sarebbe convinto ad un sacrificio superiore e a correre di più per la squadra. Gli assidui frequentatori di Milanello, invece, spendono solo parole al miele per Modric, che si contraddistingue per umiltà e disponibilità. Mentre si appresta a partecipare al suo quinto Mondiale in carriera con la Croazia, a fine stagione dovrebbe confermare la permanenza in rossonero fino al 2027.