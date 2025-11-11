Juve, Spalletti cerca un regista: piace Hojbjerg, Bernabé affare più semplice per due motivi

Altro allenatore, nuovi piani. E infatti la Juventus con Luciano Spalletti ora va alla ricerca di quello che Lobotka per lui è stato al Napoli, così come Brozovic all'Inter. Un regista, in pratica. Manuel Locatelli, capitano tra l'altro, al momento ricopre quel ruolo e non è in discussione al momento, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Tuttavia, in futuro il tecnico di Certaldo potrebbe preferirlo in un'altra posizione e mancherebbe dunque un cervello per il centrocampo bianconero.

Per riportare la Juventus alla vittoria, a Spalletti servirà un acquisto mirato e per gennaio è cominciato il setaccio. Al momento sono due i nomi appuntati: Pierre-Emile Hojbjerg del Marsiglia (già seguito ai tempi del Tottenham) e Adrian Bernabé in forza al Parma. Il centrocampista spagnolo classe 2001 sarebbe, però, l'alternativa al danese di 30 anni che ha più esperienza e leadership.

Riguardo a Hojbjerg, nonostante gli ottimi rapporti tra Juventus e Marsiglia - specialmente dopo l'affare Weah -, Roberto De Zerbi non vi rinuncia quasi mai nell'undici titolare e il 30enne danese è blindato da un contratto con validità fino al 2028. Eppure il jolly da potersi giocare per convincere il tecnico italiano a cedere in tentazione potrebbe essere proprio Locatelli, suo prediletto ai tempi del Sassuolo.

E Bernabé? Il giocatore di Cuesta ha caratteristiche maggiormente simili ai playmaker avuti dall'ex CT dell'Italia, specialmente Lobotka e Pizarro. Capace di uscire dal traffico in agilità e di alternare giocate nel breve e nel lungo, viene difficile credere che il Parma abbia intenzione di lasciarlo partire a gennaio. Ma il contratto con il club emiliano è più breve (scadenza 2027) ed economico. Perciò favorevole per la dirigenza della Juve.