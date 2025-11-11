Stramaccioni riflette: "Chivu ha riportato entusiasmo all'Inter, Roma sorprendente con Gasp"

"L’Inter ha confermato il suo valore, la Roma sta facendo qualcosa di sorprendente, non mi sarei aspettato di vederla in testa in così poco tempo". Sono queste le prime sensazioni proposte da Andrea Stramaccioni, ex allenatore nerazzurro e passato per le giovanili della Roma, ora voce tecnica e opinionista tv. Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha analizzato le attuali due capoliste della Serie A al microscopio.

"Un punto comune di questa strana coppia? In panchina", risponde Stramaccioni. "In questo primato c’è parecchio di Chivu e Gasperini. Cristian ha riportato entusiasmo, compattezza e ha arricchito uno stile di gioco ereditato integrandolo con le sue idee, ma senza mai stravolgerlo", l'opinione a proposito del tecnico nerazzurro e degli aspetti positivi. "Nella Roma l’impronta di Gasp è molto forte: i suoi principi di pressione, di intensità e verticalizzazione sono evidenti. Credo che sia l’allenatore più impattante sullo stile di gioco di una squadra negli ultimi 15 anni, dal Genoa all’Atalanta fino a questa Roma".

Su chi, tra le inseguitrici in classifica, abbia più armi per tenere il passo delle due primatiste, Stramaccioni riflette: "Continuo a pensare che il Napoli abbia qualcosa in più insieme all’Inter ovviamente, ma le altre sono lì, dal Milan a Juventus e Bologna".