Milan, Maignan: "Scudetto? Non bisogna fare paragoni col passato, manca tanto"

Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria di misura nel derby, alla quale ha contribuito parando anche un calcio di rigore a Calhanoglu: "Ogni parata è stata importante per non prendere gol e vincere questa partita, abbiamo sofferto tutti insieme e se giochiamo così possiamo fare tanti risultati positivi".

L'ultimo a parare un rigore in un derby è stato Tatarusanu nell'anno dello scudetto...

"Bisogna continuare in questo modo. Non dobbiamo fare paragoni, stasera è positivo aver vinto ma ci sono ancora tante giornate da giocare".