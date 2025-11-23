Milan, Maignan: "Scudetto? Non bisogna fare paragoni col passato, manca tanto"
TUTTO mercato WEB
Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria di misura nel derby, alla quale ha contribuito parando anche un calcio di rigore a Calhanoglu: "Ogni parata è stata importante per non prendere gol e vincere questa partita, abbiamo sofferto tutti insieme e se giochiamo così possiamo fare tanti risultati positivi".
L'ultimo a parare un rigore in un derby è stato Tatarusanu nell'anno dello scudetto...
"Bisogna continuare in questo modo. Non dobbiamo fare paragoni, stasera è positivo aver vinto ma ci sono ancora tante giornate da giocare".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Le più lette
1 Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile