Ecco come cambia al Milan la top 5 dei calciatori più pagati col rinnovo di Maignan

Mike Maignan è a un passo dal rinnovo del contratto col Milan. Dopo un lungo tira e molla che fino a un paio di mesi fa sembrava dovesse portare all'addio a parametro zero del portiere francese, ecco la svolta che presto porterà alla fumata bianca. "Per Maignan la società sta lavorando pensando al futuro, ci sono tanti ottimi giocatori ma per avere un futuro importante è importante raggiungere l'obiettivo di entrare tra le prime quattro", ha dichiarato nella giornata di ieri un fiducioso Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha avuto un ruolo chiave in questa partita: appena arrivato gli ha assegnato la fascia di capitano, l'ha prima convinto a non assecondare la proposta del Chelsea e poi l'ha ulteriormente responsabilizzato con un ruolo di primo piano. Il resto l'ha fatto la società che dopo mesi di silenzio, dopo qualche passo falso, ha avanzato la proposta che il calciatore si aspettava: 5.7 milioni di euro netti a stagione più bonus. Ovvero la stessa proposta che fu fatta a Rafael Leao e che convinse il portoghese nell'estate 2023 a firmare un nuovo accordo valido fino al 30 giugno 2028.

Per Maignan contratto praticamente raddoppiato. Il calciatore francese che al momento guadagna 2.8 milioni di euro dopo aver sottoscritto il nuovo accordo valido fino al 30 giugno 2031 balzerà in cima alla lista dei giocatori più pagati della rosa superando in un colpo solo ben sette calciatori. Facendo scivolare sul gradino più basso del podio due acquisti estivi: Adrien Rabiot e Christopher Nkunku, connazionali di Maignan che ad agosto sono stati convinti a firmare grazie a proposte da poco meno di cinque milioni di euro netti a stagione.

Scorrendo la classifica ci sono poi Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic, entrambi legati al Milan da un ingaggio da circa quattro milioni netti l'anno. Trattasi di due situazioni molto diverse tra loro: il centrocampista inglese con la giusta offerta può partire in questa finestra di calciomercato, mentre per l'attaccante americano si sta provando a giungere a un accordo per rinnovare e adeguare il contratto scadenza 2027 (ma con opzione, ndr). Al momento le parti non hanno trovato la quadra, la situazione non sembra una situazione di facile risoluzione. Ma fino a pochi giorni fa non era di facile risoluzione nemmeno il rinnovo del contratto di Maignan...