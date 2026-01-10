Ottime impressioni e un indizio tattico da Fullkrug. Però anche da Maignan...

Il calciomercato Milan ha già visto ufficializzato il primo acquisto che, tra l'altro, è già sceso in campo nelle due partite disputate dall'apertura delle trattative. Niclas Fullkrug si è presentato bene sul campo e ha destato un'ottima impressione anche nella sua prima conferenza stampa in rossonero: "Penso che la squadra che ho trovato ha già enorme qualità, è un gruppo sano, unito, con grandissima coesione ed energia. Mi ha quasi spaventato quanto sia forte questa energia dopo la vittoria di Cagliari. l'ho vista in spogliatoio. E questo è indicativo. Con il mio carattere e il mio modo di essere, penso di potermi inserire bene. Voglio aiutare la squadra al meglio delle mie possibilità come sono in grado di fare. È un momento ideale per il mio arrivo qui al Milan".

Tridente?

L'attaccante tedesco comincerà dalla panchina anche la sfida di domani contro la Fiorentina, ma non ha escluso, rispondendo alla domanda dell'inviato di TMW, di poter giocare presto nel tridente con Leao e Pulisic: "L'allenatore metterà in campo la squadra che ha la maggiore probabilità di vincere. Allegri ha enorme esperienza, è in grado di adattare il modulo in base ai giocatori. È importante che vinca la squadra, non il singolo. In 20-30 minuti è possibile sortire un effetto maggiore rispetto a chi gioca dall'inizio. Giocare in 3 davanti può essere un'opzione. Domenica vogliamo un risultato positivo per rimanere in alto".

Occhio a Maignan

Il punto forte del calciomercato rossonero deve, però, ancora arrivare. E si tratta del rinnovo di Mike Maignan: ad oggi, vige una sensazione di positività crescente: l’offerta è sul piatto e il francese, formando, diventerebbe il calciatore più pagato della rosa assieme a Leao. Restano da limare alcuni dettagli non banali, tra cui le commissioni per gli agenti. Si tratta e si dialoga.