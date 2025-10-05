Milan, Maignan: "Siamo delusi, volevamo vincere. La parata su Gatti? Ok per la squadra"

Il portiere del Milan Mike Maignan ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Juventus terminata 0-0 e valevole per la 6^ giornata di Serie A.

Come uscite dallo Stadium?

"Siamo delusi, volevamo un risultato più positivo. Comunque abbiamo fatto un pareggio: difficile da accettare, ma la Juve è una buona squadra. Possiamo fare meglio, ma di positivo c'è di non aver perso".

Ci racconti la parata su Gatti?

"Non lo so, è un episodio positivo per me e per la squadra. La cosa importante erano i 3 punti, ma comunque non abbiamo perso. La strada è lunga, dobbiamo andare avanti".

Come li tira i rigori Pulisic in allenamento?

"E' molto bravo, ma ci sta di sbagliare. Non abbiamo niente contro di lui, sicuramente su un altro rigore farà gol".