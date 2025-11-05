Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Reijnders assist, City avanti. Mourinho sbatte su due pali, Barça sotto: Champions League, i parziali

Yvonne Alessandro
Oggi alle 21:51Serie A
Yvonne Alessandro

Finiscono qui i primi dei tempi sui campi delle rispettive partite in corso dalle ore 21 e valide per il quarto turno di League Phase di Champions League. Oltre all'Inter (sbloccatasi nel finale con Lautaro) e al pari a reti bianche dell'Atalanta con l'OM, il Club Brugge sorprende il Barcellona con Tresoldi e Forbs, nonostante l'accorcio di Ferran Torres per il 2-1 dei belgi. Il Manchester City si impone con prepotenza a Etihad Stadium contro il Borussia Dortmund: Foden (su assist dell'ex Milan Reijnders) e un gol da rapace d'area del solito Haaland stanno decidendo l'incontro 2-0.

Il Newcastle di Sandro Tonali conduce i giochi al St.James' Park ai danni dell'Athletic Bilbao, al momento sotto 0-1 per la spizzata vincente di Burn. Regge il risultato di parità ad Amsterdam tra Ajax (ultimo in classifica) e Galatasaray, Mourinho e il Benfica sbattono su due pali (Lukebakio e Otamendi) e il Leverkusen si salva dopo i primi 45 minuti.

Champions League, i parziali delle 21
Ajax - Galatasaray 0-0
Benfica - Leverkusen 0-0
Club Brugge - Barcellona 2-1
6' Tresoldi (CB), 8' Ferran Torres (B), 17' Forbs (CB)
Inter - Kairat Almaty 1-0
45' Lautaro Martinez (I)
Manchester City - Dortmund 2-0
22' Foden (M), 29' Haaland (M)
Marsiglia - Atalanta 0-0
Newcastle - Athletic Bilbao 1-0
11' Burn (N)

I finali delle 18:45
Pafos - Villarreal 1-0
47' Luckassen (P)
Qarabag - Chelsea 2-2
16' Estevao (C), 29' Andrade (Q), 39' rigore Jankovic (Q), 53’ Garnacho (C)

Champions League, tutti i risultati di ieri
Napoli – Francoforte 0-0
Slavia Praga – Arsenal 0-3
32' Saka (A), 46' Merino (A), 68' Merino (A)
Atletico Madrid – Royale Union SG 3-1
39' Julian Alvarez (A), 72' Gallagher (A), 80' Sykes (R), Llorente 95' (A)
Bodo/Glimt – Monaco 0-1
43' Balogun (M)
Juventus – Sporting Lisbona 1-1
12' Araujo (S), 34' Vlahovic (J)
Liverpool – Real Madrid 1-0
61' Mac Allister (L)
Olympiakos – PSV 1-1
17' Martins (O), 92' Pepi (P)
PSG – Bayern Monaco 1-2
4' Luis Diaz (B), 32' Luis Diaz (B), 74' Joao Neves (P)
Tottenham – FC Copenhagen 4-0
19' Johnson (T), 51' Odobert (T), 64' Van de Ven (T), 67' Palhinha (T)

