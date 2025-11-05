Reijnders assist, City avanti. Mourinho sbatte su due pali, Barça sotto: Champions League, i parziali

Finiscono qui i primi dei tempi sui campi delle rispettive partite in corso dalle ore 21 e valide per il quarto turno di League Phase di Champions League. Oltre all'Inter (sbloccatasi nel finale con Lautaro) e al pari a reti bianche dell'Atalanta con l'OM, il Club Brugge sorprende il Barcellona con Tresoldi e Forbs, nonostante l'accorcio di Ferran Torres per il 2-1 dei belgi. Il Manchester City si impone con prepotenza a Etihad Stadium contro il Borussia Dortmund: Foden (su assist dell'ex Milan Reijnders) e un gol da rapace d'area del solito Haaland stanno decidendo l'incontro 2-0.

Il Newcastle di Sandro Tonali conduce i giochi al St.James' Park ai danni dell'Athletic Bilbao, al momento sotto 0-1 per la spizzata vincente di Burn. Regge il risultato di parità ad Amsterdam tra Ajax (ultimo in classifica) e Galatasaray, Mourinho e il Benfica sbattono su due pali (Lukebakio e Otamendi) e il Leverkusen si salva dopo i primi 45 minuti.

Champions League, i parziali delle 21

Ajax - Galatasaray 0-0

Benfica - Leverkusen 0-0

Club Brugge - Barcellona 2-1

6' Tresoldi (CB), 8' Ferran Torres (B), 17' Forbs (CB)

Inter - Kairat Almaty 1-0

45' Lautaro Martinez (I)

Manchester City - Dortmund 2-0

22' Foden (M), 29' Haaland (M)

Marsiglia - Atalanta 0-0

Newcastle - Athletic Bilbao 1-0

11' Burn (N)

I finali delle 18:45

Pafos - Villarreal 1-0

47' Luckassen (P)

Qarabag - Chelsea 2-2

16' Estevao (C), 29' Andrade (Q), 39' rigore Jankovic (Q), 53’ Garnacho (C)