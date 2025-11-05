A Marsiglia la partita non si sblocca: l'Atalanta trova un muro in Rulli

Non si sblocca la partita al Vélodrome, nonostante non siano mancate le emozioni: Marsiglia-Atalanta 0-0, grandi meriti a Geronimo Rulli che rischia di mettere nei guai i suoi, poi rimedia immediatamente. La svolta della partita al 13' quando il portiere in uscita travolte Krstovic: è rigore che batte De Ketelaere, calciando anche bene, ma Rulli nell'occasione è strepitoso deviando il tiro in corner.

Nel computo delle occasioni è l'Atalanta in vantaggio: oltre al citato rigore, i nerazzurri sprecano con Krstovic da buonissima posizione con Rulli fuori causa. Di fatto gli orobici hanno in mano il pallino della partita almeno per i primi 20', lasciando poi spazio a un Marsiglia abbottonato dietro con 5 giocatori e preso per mano da Greenwood. L'inglese accende la luce per i padroni di casa con le sue iniziative, ma la vera occasione da gol è sui piedi di Aubameyang: nell'occasione Kossounou sporca il giusto la conclusione, poi respinta in corner da Carnesecchi.