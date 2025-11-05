Lecce, Sticchi Damiani: "Stiamo vedendo il miglior Corvino di sempre"

Ai microfoni di Antenna Sud, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha voluto anche omaggiare il direttore tecnico Pantaleo Corvino, dirigente che ha recentemente festeggiato le 300 partite col club salentino:

Il fondamentale ruolo di Corvino: “Ho dedicato la vittoria di Firenze a Pantaleo Corvino, che di recente ha tagliato il traguardo delle 300 presenze in Serie A con il Lecce. Mi sembrava giusto celebrarlo dopo una vittoria così bella, arrivata proprio contro la “sua” Fiorentina. Penso sia stato doveroso omaggiare un grande protagonista delle Serie A del Lecce, comprese quelle precedenti alla mia gestione, molte delle quali comunque legate alle scelte felici di Pantaleo. Sono molto felice di averlo riportato qui sei anni fa, e non fu una scelta casuale. Avevo una visione ben chiara. Dissi che avremmo conosciuto il miglior Pantaleo di sempre e per me lo è stato, mentre c’è chi lo dava per finito. Per rapporto difficoltà/risultati credo sia il miglior periodo della sua carriera”

Reputazione in crescendo: "Sono felice che si stia spesso rimarcando l’eccezionalità di ciò che stiamo facendo con il Lecce, siamo al quarto campionato di Serie A consecutivo. Oggi godiamo di una reputazione altissima in Italia, in Europa e nel Mondo, come club efficiente, sostenibile ed etico, dove i giovani possono esprimersi al meglio. Ora abbiamo anche le strutture. Questa buona reputazione comporta anche la preferenza di alcuni calciatori, che a Lecce ci vengono ben volentieri.