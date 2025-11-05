Inter, con il Kairat è più complicata del previsto: 1-0 al 45', Lautaro scaccia i cattivi pensieri

Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale di Inter-Kairat

Termina il primo tempo allo stadio San Siro: Inter in vantaggio 1-0 sul Kairat Almaty. I nerazzurri nei primi 20 minuti davano l'impressione di poterla sbloccare da un momento all'altro, ma dopo alcune chance sprecate hanno calato la pressione sull'avversario, che ha preso fiducia con il passare dei minuti colpendo anche una traversa. Alla fine spunta Lautaro Martinez, che toglie le castagne dal fuoco ai suoi.

Subito tre chance per l'Inter

Chivu fa ruotare i suoi, dando spazio a De Vrij, Carlos Augusto, Frattesi, Zielinski e Pio Esposito dal primo minuto. L'Inter controlla subito la gara e va vicina al vantaggio al 10': Anarbekov risponde alla gran botta di Dimarco, poi la ribattuta di Lautaro viene salvata sulla linea da Sorokin. Enorme la chance capitata pochi minuti dopo: Lautaro non si aspettava di ritrovarsi un pallone, lisciato dalla difesa, la sfera poi carambola su Esposito che a porta quasi sguarnita centra il compagno. L'Inter macina gioco: Zielinski vede Lautaro che apre troppo l'interno sfiorando l'incrocio da ottima posizione. Bisseck va in contrasto con Arad, l'arbitro assegna il rigore, ma viene richiamato al VAR e ci ripensa.

C'è anche il Kairat

Nei primi 20 minuti il pallone è di esclusivo possesso nerazzurro, poi i rivali tirano fuori la testa rendendosi pericolosi su corner, con una deviazione di Edmilson, reattivo Sommer. Con il passare dei minuti l'Inter sembra perdere mordente, ma alla mezz'ora prima Zielinski e poi Esposito ci provano da fuori, senza inquadrare il bersaglio. Edmilson è ispirato ed ha coraggio, ma prima senza potenza (di testa) e poi senza precisione (in un diagonale da fuori area).

Traversa del Kairat, poi Lautaro la sblocca

Palla persa da Zielinski, Satpayev calcia e la deviazione di Bisseck manda la palla sulla parte superiore della traversa. Al 45' arriva il gol nerazzurro. Lautaro Martinez al 45' raccoglie un pallone vagante in area dopo un tentativo di testa di Esposito: il primo tiro viene murato, ma l'argentino la mette in rete sulla ribattuta.