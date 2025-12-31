Milan, occhi su Marusic per la fascia destra. Tare guarda anche a Gila per la difesa

Il mercato del Milan si preannuncia lungo e strategico, con lo sguardo già rivolto alle opportunità dei prossimi sei mesi, evidenzia oggi Tuttosport. E il direttore sportivo Tare sembra pronto a volgere lo sguardo verso la sua ex squadra, la Lazio, valutando con attenzione la situazione contrattuale di Adam Marusic: il difensore è in scadenza con la squadra della Capitale e, in caso di mancato rinnovo, rappresenterebbe il profilo ideale come vice-Saelemaekers a parametro zero.

L'altra priorità, sia tecnica che numerica, riguarda l'innesto di un nuovo difensore centrale. Igli Tare è costantemente operativo per intercettare le giuste occasioni, anche se al momento la dirigenza non sembra avere fretta eccessiva. Sono stati effettuati dei sondaggi esplorativi per Mario Gila, ma la valutazione di Claudio Lotito è considerata proibitiva: per lo spagnolo della Lazio servono non meno di 30-35 milioni di euro.

Un altro profilo molto gradito a Massimiliano Allegri è quello dello juventino Federico Gatti. Tuttavia, la strada appare in salita: sia la Lazio che la Juventus non sembrano intenzionate a concedere i propri gioielli con formule temporanee o prestiti. Chi vuole i calciatori deve essere pronto a investire "moneta sonante". Per questo motivo, il Milan resta in attesa: le grandi manovre per il rinforzo difensivo potrebbero entrare nel vivo solo nella seconda metà di gennaio.