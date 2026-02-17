Atalanta, Palladino sulla scelta Pasalic: "È un giocatore polivalente. E ha il gol nel sangue"

Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino ha spiegato anche la scelta di inserire Pasalic al fianco di Zalewski, a supporto di Scamacca: "E' un giocatore duttile che può fare il centrocampista e il trequartista, l'ha fatto in passato. Ha il gol nel sangue".

Come vanno gli infortunati?

"Raspadori non dovrebbe essere una cosa lunga, la valuteremo meglio con lo staff. Spero in due/tre settimane di recuperarlo e De Ketelaere penso un mesetto. Cercheremo di recuperarli più in fretta possibile".

Su come ha preparato la gara ha aggiunto: "Ho provato a dare tranquillità ai ragazzi e serenità, abbiamo cervato di preparla bene in uno stadio affascinante. Queste partite si caricano da sole, non c'è bisogno di caricale eccessivamente. Lo vedi negli occhi dei ragazzi. Ho parlato alla squadra, poche cose, chiare. Oggi per noi è una bella prova di maturità, godiamoci questa serata".