Milan-Como, le probabili formazioni: giocano Leao e De Winter, Baturina confermato a sinistra

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Milan-Como, recupero della 24^ giornata di Serie A (mercoledì 18 febbraio, ore 20.45, arbitra Mariani, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Milan

Partita decisiva: il Milan giocherà il recupero contro il Como a San Siro con la volontà di accorciare il distacco sull'Inter. Massimiliano Allegri ha tutti a disposizione, eccezion fatta per l'infortunato Santiago Gimenez e per lo squalificato Adrien Rabiot; da valutare le condizioni di Christian Pulisic, sempre alle prese con i cronici fastidi alla caviglia. In porta ci sarà Maignan. Davanti a lui, De Winter, Pavlovic e, probabilmente, Tomori. A centrocampo, senza Rabiot, spazio a Ricci assieme a Fofana e Modric, ma ha chance anche Jashari. Sugli esterni il recuperato Saelemaekers e Bartesaghi. Davanti la coppia in pole è Loftus-Cheek-Leao, col portoghese ad ora favorito rispetto a Nkunku. (da Milano, Antonello Gioia)

Come arriva il Como

Reduce dal ko interno contro la Fiorentina, mister Fabregas resta fedele al suo 4-2-3-1. Davanti al portiere Butez, la coppia di centrali sarà formata da Ramon e Diego Carlos. Sulle fasce, a destra ballottaggio a tre con Vojvoda, Van der Brempt e Smolcic (quest'ultimo è favorito), mentre a sinistra Moreno può far rifiatare Valle. A centrocampo, Perrone non si tocca: da capire se ci sarà spazio al suo fianco per Caqueret al posto di Da Cunha. In avanti, sulla destra sfida per una maglia da titolare tra Addai (favorito), Kuhn e Jesus Rodriguez. Baturina confermato a sinistra, così come Nico Paz al centro. Come punta c'è Douvikas (Morata è squalificato), ma attenzione anche alla possibilità di scendere in campo senza punta di ruolo: in quel caso ci sarebbero cinque centrocampisti dal primo minuto. (da Como, Yvonne Alessandro)

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao. Allenatore: Allegri.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.