Milan, niente ritorno a Bologna per Saelemaekers. In dubbio anche la presenza di Pulisic
Giornata di antivigilia in casa Milan, che martedì sera scenderà in campo al Dall'Ara nel posticipo della 23^ giornata di Serie A per affrontare il Bologna. Un match che i rossoneri potrebbero disputare con diverse defezioni.
Secondo quanto infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, Massimiliano Allegri non potrà contare sul grande ex Alexis Saelemaekers. Il belga, infatti, convive da tempo con dei problemi agli adduttori. Se a Roma ce l'aveva fatta a tornare in tempo, a Bologna alzerà bandiera bianca. Resta in dubbio anche Christian Pulisic, il quale sta facendo i conti con una borsite, ossia una infiammazione delle borse sinoviali. Lo statunitense sarà tuttavia valutato nella giornata di domani, in occasione della rifinitura che permetterà di capire se sarà o meno a disposizione per la trasferta.
Infine, occhio anche alla gestione di Rafa Leao. Il portoghese ha da tempo problemi con un'infiammazione agli adduttori che non gli lascia pace. Sarà disponibile a Bologna ma andrà certamente gestito.