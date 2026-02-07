Il mercato non l'ha portato, Bologna sì: Allegri scopre un'alternativa a destra

Alexis Saelemaekers aveva sempre giocato titolare in questa stagione: campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana. Qualsiasi competizione si giocasse, a destra non c'era ballottaggio: sempre e solo il belga. Poi è arrivato un problema fisico, risolvibile in un paio di settimane, e allora Allegri ha dovuto cambiare per forza il trend: dentro Athekame a Bologna, Saelemaekers fuori a seguire la squadra da vicino.

Buona indicazione

A Bologna Zachary Athekame ha risposto presente con una prestazione di tutto rispetto, fatta di corsa, applicazione e personalità. In un gara complessa come quella contro la formazione di Vincenzo Italiano, l'esterno svizzero ha dimostrato di riuscire a reggere i ritmi della Serie A (e del Milan) senza timori, mostrando segnali chiari di crescita ed affidabilità che non possono che fare felice Massimiliano Allegri.

Alternativa credibile

Athekame non è (e probabilmente) non sarà ancora un titolare, anche perché è quel tipo di giocatore acerbo che ha parecchi margini di crescita davanti a sé, ma può diventare qualcosa di più di una semplice rotazione. La trasferta di Bologna ha dimostrato che l'U21 svizzero può diventare un'alternativa credibile e completamente a Saelemaekers: meno estro, sicuramente, ma affidabilità, letture difensive e una disponibilità totale al lavoro di squadra. Giocherà il belga spesso, ma lo svizzero, ora, ha qualche chance in più.