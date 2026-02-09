TMW
Milan, oggi nuovi esami per Saelemaekers: buone risposte. E Pulisic sta meglio
TUTTO mercato WEB
Arrivano aggiornamenti da Casa Milan, con la compagine rossonera che in questo fine settimana di Serie A non è scesa in campo, visto che la partita da disputare contro il Como si terrà in data 18 febbraio.
Nella giornata di oggi l'esterno belga Alexis Saelemaekers si è sottoposto a nuovi esami di controllo per l'infortunio alla zona dell'adduttore da lui recentemente lamentato. Le risposte date dalle valutazioni di carattere medico hanno dato una buona risposta, l'evoluzione appare comunque positiva.
Lavora ancora a parte l'americano Christian Pulisic, che però sembra stare molto meglio. Sempre in gruppo invece Rafael Leao, proprio come avvenuto ieri.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Le più lette
Ora in radio
18:00Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Totti torna alla Roma? Lo street artist del murale virale: "Quando senti il suo nome, sei più al sicuro"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile