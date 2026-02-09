Atalanta, risentimento al ginocchio per De Ketelaere: al suo posto c'è Samardzic
Cambio dell'ultimo minuto in casa Atalanta, sarà Lazar Samardzic a partire titolare nel match contro la Cremonese al posto di Charles De Ketelaere. Palladino dunque dovrà rinunciare anche al belga, che ha avuto un risentimento articolare al ginocchio destro, oltre che a Scamacca, con ques'ultimo che è comunque in panchina, a differenza dell'ex Milan.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
