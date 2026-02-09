Carrarese, a Padova senza mister Calabro: il tecnico è stato squalificato per una giornata
TUTTO mercato WEB
Una giornata di squalifica per il tecnico della Carrarese Antonio Calabro, questo è quello che emerge dalle decisioni del Giudice Sportivo dopo la 23ª giornata di Serie B. Una giornata di squalifica anche per il preparatore dei portieri del Monza, Valerio Fiori.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALABRO Nicola Antonio (Carrarese): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.
FIORI Valerio (Monza): per avere, al 30° del primo tempo, mentre il Direttore di gara si apprestava ad effettuare una OFR, si alzava dalla panchina aggiuntiva, rivolgendo allo stesso espressioni irrispettose.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Le più lette
Ora in radio
18:00Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Totti torna alla Roma? Lo street artist del murale virale: "Quando senti il suo nome, sei più al sicuro"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile