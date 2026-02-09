Carrarese, a Padova senza mister Calabro: il tecnico è stato squalificato per una giornata

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
© foto di Federico De Luca 2025
Daniel Uccellieri
Oggi alle 17:19Serie B
Daniel Uccellieri

Una giornata di squalifica per il tecnico della Carrarese Antonio Calabro, questo è quello che emerge dalle decisioni del Giudice Sportivo dopo la 23ª giornata di Serie B. Una giornata di squalifica anche per il preparatore dei portieri del Monza, Valerio Fiori.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALABRO Nicola Antonio (Carrarese): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.

FIORI Valerio (Monza): per avere, al 30° del primo tempo, mentre il Direttore di gara si apprestava ad effettuare una OFR, si alzava dalla panchina aggiuntiva, rivolgendo allo stesso espressioni irrispettose.

