Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: 9 giocatori fermati per un turno
Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 23ª giornate di Serie B. Sono nove i giocatori fermati per un turno:
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GUIU VILANOVA Bernat (Virtus Entella): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BETTELLA Davide (Pescara): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
CAPELLI Alessandro Juli (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CASTAGNETTI Michele (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
DALLA VECCHIA Marco (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MERKAJ Silvio (Südtirol): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
MISSORI Filippo (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
OYONO OMVA TORQUE Anthony Henri (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ZAMPANO Francesco (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
