Edoardo Bove è tornato al gol: segna il 3-1 del Watford contro il Wrexham, gioia incontenibile
Prima la gioia di rivederlo in campo, ora la felicità che solo un gol sa dare: Edoardo Bove ha deciso di regalarsi un momento indimenticabile questa sera, ritrovando una sensazione che mancava dall’ottobre 2024.
Entrato al minuto 83 con il Watford avanti 2-1, l’ex Roma e Fiorentina ha trovato la rete che ha chiuso la partita al 94’, trasformando un semplice tap-in da pochi passi in un gesto di liberazione. Subito dopo, Bove non ha resistito: si è lanciato tra i tifosi di casa, abbracciandoli e ricevendo tutto l’affetto che merita un ragazzo che ha vissuto momenti davvero difficili.
Un episodio che va oltre il calcio, che racconta una storia di resilienza e passione, con Bove finalmente protagonista di una serata da ricordare in positivo.
Edoardo Bove
🏴 Watford 3-1 Wrexham pic.twitter.com/cgVfEwn63o
— Goal Gallery (@Goalgallery2) March 17, 2026
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