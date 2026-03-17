Edoardo Bove è tornato al gol: segna il 3-1 del Watford contro il Wrexham, gioia incontenibile

Prima la gioia di rivederlo in campo, ora la felicità che solo un gol sa dare: Edoardo Bove ha deciso di regalarsi un momento indimenticabile questa sera, ritrovando una sensazione che mancava dall’ottobre 2024.

Entrato al minuto 83 con il Watford avanti 2-1, l’ex Roma e Fiorentina ha trovato la rete che ha chiuso la partita al 94’, trasformando un semplice tap-in da pochi passi in un gesto di liberazione. Subito dopo, Bove non ha resistito: si è lanciato tra i tifosi di casa, abbracciandoli e ricevendo tutto l’affetto che merita un ragazzo che ha vissuto momenti davvero difficili.

Un episodio che va oltre il calcio, che racconta una storia di resilienza e passione, con Bove finalmente protagonista di una serata da ricordare in positivo.