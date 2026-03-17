Prima espulsione in carriera per Bernardo Silva: il portoghese saluta così la Champions con il City

Manchester City-Real Madrid fa la storia, almeno limitatamente alla carriera di Bernardo Silva. Quella rimediata nella gara con le merengues è infatti la prima espulsione in carriera rimediata dal fantasista portoghese, dopo 582 partite da professionista.

Una correttezza che diversi club italiani vorrebbe portare in Serie A. Bernardo Silva è infatti un obiettivo della Juventus, ma nelle scorse settimane è stato accostato anche al Como, e Cesc Fabregas ha risposto in modo sibillino all’opportunità di tesserare il portoghese, che con questa eliminazione ha giocato la sua ultima partita di Champions League con la maglia del Manchester City.