TMW Milan, per Fullkrug frattura al dito già ridotta: si ipotizzano circa due settimane di stop

Sembra essere meno grave del previsto la situazione fisica di Niclas Fullkrug, centravanti tedesco che ha rimediato una frattura ad un dito del piede nella sua prima gara da titolare in Serie A, quella di domenica contro la Fiorentina. "Infrazione di una falange del dito del piede" è la diagnosi ufficiale di quanto accaduto al tedesco, che secondo le ultime stime dovrebbe rimanere ai box per dieci giorni o qualcosa di più, facendo rientrare l'allarme iniziale su una pausa che si ipotizzava potesse persino superare i 30 giorni.

Il rientro di Fullkrug potrebbe avvenire tra le sfide a Bologna e Roma: praticamente certa la sua assenza per le prossime due gare dei rossoneri, il difficile impegno contro il sorprendente Como di Cesc Fabregas e la sfida contro il Lecce di Di Francesco, affamato di punti salvezza.