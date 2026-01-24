Milan, per la difesa spunta Dragusin: l'exploit di Ghilardi ha congelato la cessione alla Roma

Non solo la Roma, anche il Milan piomba su Radu Dragusin. Ne parla questa mattina il quotidiano Tuttosport, secondo il quale la maturazione del giovane difensore Daniele Ghilardi nella capitale ha messo in stand-by l'affare tra i giallorossi e il Tottenham per il talento rumeno, che era stato indicato da mister Gian Piero Gasperini in persona come prima scelta per rinforzare la retroguardia.

Sull'ex Genoa si muove adesso con attenzione il Diavolo, in cerca di un centrale roccioso per il 3-5-2 di mister Massimiliano Allegri. Verrà fatto un tentativo negli ultimissimi giorni di mercato con la formula del prestito con diritto di riscatto e gli Spurs, last minute, potrebbero magari cedere alle condizioni del club di via Aldo Rossi.

Il classe 2002 - ricorda la medesima fonte - era già stato cercato dal Milan prima del trasferimento in Premier League, quando il Tottenham bruciò la concorrenza di tutte le sue pretendenti (Milan, Bayern Monaco e Napoli, soltanto per citare le più importanti), mettendo sul piatto oltre 30 milioni di euro. Il suo profilo piace ad Allegri e pure al ds Tare, ecco perché Dragusin può diventare il candidato forte per la difesa del Milan. L'alternativa? Il solito Federico Gatti della Juventus.