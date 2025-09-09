Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Milan, porte girevoli: se Maignan non dovesse rinnovare resta in piedi l'idea Suzuki

di Andrea Piras

Incertezza. E' quella che regna attorno al futuro di Mike Maignan. Il portiere del Milan infatti andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e per il momento non ci sono segnali circa un suo possibile rinnovo. Le trattative andranno avanti, certamente, ma il club si starebbe già guardando intorno qualora l'estremo difensore dovesse andare via a parametro zero. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, uno dei profili sondati sarebbe quello di Zion Suzuki del Parma.

Un ritorno di fiamma quello per il giocatore giapponese. Già, perchè dalle parti di via Aldo Rossi il suo nome è circolato per l’estate qualora il francese avesse deciso di lasciare la Milano rossonera. Alla fine poi la decisione di rimanere alla corte di Massimiliano Allegri ma la situazione contrattuale per il momento incerta avrebbe riaperto tutti i discorsi con Tare che potrebbe anche tornare sul giocatore della squadra di Cuesta.

Alla prima esperienza in Italia Suzuki è stato impiegato da Pecchia prima e da Chivu poi in 37 occasioni subendo 53 reti ma chiudendo otto gare con la porta inviolata. Quest’anno invece sono tre le presenze fra Coppa Italia e campionato con altrettanti gol incassati, tutti in Serie A: due contro la Juventus e uno contro l’Atalanta.

