Parma, tegola Suzuki: frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide

Problema per il Parma. Il portiere Zion Suzuki, infortunatosi ieri nel match contro il Milan, ha riportato una frattura al terzo dito della mano sinistra. Le sue condizioni, così come un eventuale intervento chirurgico, verranno valutate nei prossimi giorni. Questo il comunicato diramato dalla società ducale nella mattinata di oggi.

"In seguito all’infortunio rimediato ieri sera durante la gara Parma-Milan, il calciatore Zion Suzuki è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide. Il calciatore effettuerà nei prossimi giorni ulteriori nuovi consulti specialistici, per definire anche un’eventuale evoluzione chirurgica, volti a definire al meglio la prognosi".