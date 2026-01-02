Leao: "Bartesaghi sa cosa penso di lui, non bisogna dirlo in tv. Fullkrug entrato molto bene"

Rafael Leao, match winner della sfida di Cagliari, ha preso la parola a Sky Sport per analizzare l'1-0 del suo Milan. Queste le sue dichiarazioni a fine partita: "Partita da squadra, l'abbiamo preparata molto bene e il mister l'ha preparata bene. Era una partita di tecnica e l'abbiamo fatta da squadra. Con la mentalità giusta si può fare tutto. Complimenti alla squadra. Se siamo tutti concentrati sulle cose che dobbiamo fare, è più facile. Anche Fullkrug è entrato molto bene".

Sul suo obiettivo: "Abbiamo un obiettivo, ma è ancora lunga: il mio obiettivo è lo stesso del gruppo e ogni partita in cui entriamo in campo lo facciamo per vincere".

Sulla stima per Bartesaghi: "Sa cosa penso di lui, non dobbiamo dirlo in tv. È un ragazzo molto intelligente, si allena molto bene: sta diventando molto importante per la squadra. Ci tengo molto e alla fine della stagione arriveranno grandi cose per lui. Sono contento per lui".

Sulla prima parte di stagione complicata per lui: "Anche in questa partita sono entrato in campo con la mentalità di fare 1-2 gol: il mister mi sta mettendo più vicino alla porta e devo cominciare a sentire il gol. Poi devo ringraziare la squadra".