Napoli, estasi Vergara: "Che sogno l'esordio: ho voluto tutta la famiglia al Maradona"

Il centrocampista del Napoli, Antonio Vergara, ha parlato dell'esordio effettuato in questa stagione con la prima squadra azzurra, un sogno che ha rincorso fin da piccolo e che ha visto realizzarsi lo scorso 23 agosto, contro il Sassuolo.

Il 22enne ha partecipato a un video per Caffè Toraldo nel corso del quale ha associato alle varie cialde di caffè i momenti della sua stagione. E nel pescare il caffè "dolce e cremoso", non poteva che ripensare alla sua prima in maglia azzurra.

Ecco le sue parole raccolte da "Napoli Magazine": "Un momento dolce della mia stagione è stato l'esordio dal primo minuto al Maradona. Quando ho saputo che avrei giocato titolare, ho cercato di portare più persone possibili allo stadio. Il momento dolce è stato proprio avere la famiglia e i parenti a supportarmi perché vedere quel ragazzino crescere ed esaudire il suo sogno a Napoli penso credo sia la cosa più dolce che ci sia".